В Екатеринбурге на соревнованиях спецназа «Вызов» представят выставку трофеев

На соревнованиях спецназа «Вызов» будет представлена выставка трофейной техники «Сила в правде — гордость и победа!», сообщили в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО). Соревнования пройдут в Екатеринбурге с 22 по 25 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Каждый трофей, представленный на выставке — это наглядное подтверждение нашей силы, стойкости, лучших волевых качеств военнослужащих группировки "Центр"»,— отметил полпред Артем Жога. В экспозицию войдут 18 образцов боевой техники стран Запада, включая бронетранспортеры MaxxPro, Spartan и Pasi и бронеавтомобили Mastiff, Roshel Senator, Kirpi.

Для зрителей соревнований будут работать более десяти интерактивных площадок, включая мастер-классы по стрельбе, рукопашному бою и оказанию первой помощи. До полигона можно будет добраться на бесплатных автобусах от станции метро «Ботаническая».

Ранее в Екатеринбурге завершилась выставка трофейной техники из зоны специальной военной операции (СВО). За все время работы, с 1 по 11 мая, ее посетили более 165 тыс. человек.

Полина Щуцкая