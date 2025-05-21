Годовая инфляция в России на неделе с 13 мая замедлилась до 9,9%

Годовая инфляция в России с 13 по 19 мая составила 9,9%, сообщили в Минэкономразвития. По данным ведомства, замедление роста составило 0,7%. Неделей ранее показатель был на уровне 10,09%.

«На продовольственные товары темпы роста цен снизились до 0,03%. Ускорилось удешевление плодоовощной продукции (1,11%). На остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,13%. В сегменте непродовольственных товаров динамика цен составила 0,10%. В секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые услуги.— “Ъ”) темпы роста цен практически сохранились на уровне прошлой недели (0,11%)»,— говорится в обзоре министерства.

Сильнее всего подешевели за неделю огурцы (-10,4%), помидоры (-7,6%) и бананы (-1,5%). Кроме того, снизились цены на подсолнечное масло (-0,3%), молоко и молочную продукцию, сметану, творог и сахар (-0,1%), а также яйца (-1,8%). На электро- и бытовые приборы цены изменились на 0,5%, на бензин — на 0,1%. Остались прежними цены на легковые автомобили и дизельное топливо.

В апреле Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России в текущем году с 4,5% до 7,6%. В 2026-м ожидаемый показатель составляет 4%. Данный уровень инфляции считает целевым и Банк России. При этом, по нынешней оценке регулятора, в мае 2025-го инфляция приблизится к пиковым значениям, после чего ее рост начнет замедляться.

Подробности — в материале «Ъ» «Зарплаты голосуют за инфляцию».