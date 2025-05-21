В аэропорту Казани задержали соорганизатора финансовой пирамиды Frendex

Полицейские в международном аэропорту Казани задержали одного из организаторов финансовой пирамиды Frendex, похищавшей деньги россиян. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Имя фигуранта не разглашается.

Злоумышленник и другие сообщники привлекали потенциальных жертв, создав вид «высокодоходной финансовой деятельности» платформы. На деле Frendex работала по принципу инвестиционной пирамиды: деньги выплачивались за счет средств новых участников махинации. Таким образом мошенники похитили деньги более 300 человек из 11 регионов России. Сумма ущерба не сообщается.

Задержанный долгое время находился в международном розыске, он был заочно арестован. Еще двух соорганизаторов пирамиды задержали в сентябре 2022 года, а через четыре месяца суд арестовал двух «бронзовых директоров» ветки Frendex в Марий Эл. Помимо этого, одну из разыскиваемых задержали в Турции, решается вопрос о ее экстрадиции. Еще четыре члена группировки находятся в международном розыске. Их всех обвиняют в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

Никита Черненко