Пищевая изотерма

Динамика объемов перевозок скоропортящихся грузов, львиную долю которых составляет продовольствие, балансирует на уровне прошлогодних результатов, но ситуацию в этом сегменте трудно назвать стабильной. В 2025 году на рынок давят все те же макроэкономические и технологические факторы, что и в других логистических сегментах: высокая ключевая ставка, общее снижение импорта из Китая и укрепление рубля, ухудшающее рентабельность экспортеров, а также трудности на железной дороге и рост тарифной нагрузки.

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По данным участников рынка, объем перевезенных грузов, требующих особого температурного режима, по железной дороге всеми видами подвижного состава в 2024 году составил 6,8 млн тонн, что на 1,7% больше, чем годом ранее. Это «абсолютный рекорд» с 2019 года, когда было перевезено 4,8 млн тонн, а в целом за пять лет рост железнодорожных перевозок таких грузов превысил 40%. Между тем в прошлом году рост объемов перевозок наблюдался лишь в первые два квартала, что было обусловлено переходом ряда клиентов на железную дорогу с автотранспорта и ростом спроса на отдельные номенклатуры рефгрузов, но уже в третьем квартале объемы резко ушли в минус из-за роста инфляции и ключевой ставки ЦБ и лишь немного восстановились в четвертом квартале на фоне стабилизации экономической ситуации и стремления ритейлеров накопить складские запасы в преддверии повышения акциза на алкогольные и сладкие напитки с 1 января.

Между тем лишь около половины всего объема чувствительных к температуре грузов перевозятся по железной дороге в специализированном изотермическом подвижном составе, остальная часть, преимущественно пиво и безалкогольные напитки, отправляется в крытых вагонах (более 1 млн тонн в 2024 году) и универсальных «сухих» контейнерах (чуть более 2 млн тонн). Несмотря на многолетние попытки собственников изотермических вагонов и рефконтейнеров добиться административного запрета на перевозки продовольственных грузов без соблюдения температурного режима (прежде всего пива), указывающие на очевидные риски потери качества товаров в процессе транспортировки, этого сделать пока не удается. Противники этой идеи справедливо отмечают, что в силу дефицита изотермических вагонов и контейнеров на российском рынке такие нормы приведут лишь к сокращению объемов перевозок и росту цен для потребителей.

Ввиду сохранения этого «статус-кво», в сегменте перевозок скоропорта в изотермическом и рефрижераторном подвижном составе год от года наблюдается поступательное сокращение объемов (см. график). При этом в первом квартале 2025 года темпы значительно усилились: если в 2021–2024 годах отрицательная динамика объемов рефперевозок по железной дороге не превышала 4% год к году, то за первые три месяца 2025 года спад составил уже 7,5% к аналогичному прошлогоднему уровню, свидетельствуют данные исследовательского агентства InfraNews. Аналитик железнодорожного транспорта агентства Денис Кожин отмечает, что главный тренд этого рынка в последние годы — замещение рефрижераторных и изотермических вагонов рефконтейнерами. Так, по его словам, в первом квартале 2025 года перевозки в вагонах-рефрижераторах сократились на 41% в годовом сопоставлении, в вагонах-термосах — на 17%, а перевозки в рефконтейнерах, наоборот, выросли на 17% и составляют уже почти 40% от всего объема перевозок скоропорта по железной дороге (в перевозках продовольственных грузов доля рефконтейнеров приближается и вовсе к 60%).

Главная причина такой тенденции отнюдь не желание участников рынка перейти на более современный и технологичный способ транспортировки скоропорта, а практически полное отсутствие производства изотермических вагонов и рефсекций в России. «Постройка новых рефрижераторных вагонов носит малый и нерегулярный характер и не позволит восполнить выбытие парка, ожидаемое в ближайшие несколько лет. Ввод в эксплуатацию новых вагонов в 2021–2022 годах не получил продолжения, поэтому грузопотоки продолжают переключаться на контейнеры и автотранспорт»,— отмечает Денис Кожин, добавляя, что появление новых игроков на этом рынке носит «исключительно точечный характер». В феврале этого года глава Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих анонсировал поставку в этом году первых изотермических вагонов, построенных в России на заводе «Рузхиммаш» группы «РМ Рейл», но об их реальном вводе в эксплуатацию пока ни один оператор так и не сообщил.

Несмотря на рост рефконтейнерных перевозок, основные операторы этого рынка достаточно осторожно смотрят в будущее, отмечая негативное влияние общих макроэкономических тенденций в России. Крупнейший оператор мультимодальных перевозок грузов в рефконтейнерах «Дальрефтранс» (входит в транспортную группу FESCO) отмечает рост объемов за первые четыре месяца 2025 года на уровне 7% к аналогичному уровню прошлого года. В то же время внешнеторговые перевозки через дальневосточные морские порты снизились на 5%, что свидетельствует о росте доли внутреннего потребления скоропортящихся грузов в России, «но волатильность невысокая», говорит генеральный директор компании Андрей Гречкин (см. интервью с ним на этой же странице). По его словам, хорошо растет экспорт через порт Санкт-Петербург (на 13,8%), поскольку увеличивается частота судозаходов морских линий на местные терминалы при сохраняющихся трудностях отправок контейнерных поездов с запада на восток по Восточному полигону РЖД. При этом общий импорт рефгрузов через порты Северо-Запада значимо не изменился, прибавив лишь 2,8%, что «объясняется общим замедлением грузопотоков из других стран в Россию», полагают в «Дальрефтрансе».

В транспортно-экспедиторской группе «Полярная звезда», специализирующейся на доставке грузов в рефконтейнерах, по итогам первых четырех месяцев 2025 года отмечают «небольшое снижение» перевозок. По словам директора по развитию компании Антона Вострикова, главные причины — общее снижение импорта и укрепление рубля, которое ухудшило экономику экспортеров. «Конечно, такого серьезного падения, как у сухих контейнеров, мы не видим, но тем не менее небольшое снижение есть»,— констатировал он.

Среди наиболее критичных для отрасли проблем Антон Востриков назвал приостановку действия субсидий на перевозку рыбной продукции с марта 2025 года, а также отмену скидок в рамках «тарифного коридора» РЖД летом прошлого года. Последняя проблема, по словам эксперта, наиболее остро сказалась на доставке скоропортящихся грузов, например, из Новосибирска на Дальний Восток. «С отменой тарифного коридора перевозки подорожали примерно на 20%, что достаточно критично для коротких плеч, где железная дорога вынуждена конкурировать за клиента с автотранспортом»,— рассказал он.

Сохраняются и перекосы в части применения новых «Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре РЖД», обновленных в прошлом году и определяющих очередность погрузки различных грузов. «Скоропортящиеся грузы находятся на достаточно высокой второй позиции, при этом ускоренные контейнерные поезда следуют в восьмой очереди. Поэтому при отправке контейнерного поезда РЖД нас рассматривают в восьмой очереди, не беря во внимание то, что в его составе следует скоропорт»,— пояснил ситуацию Антон Востриков, добавив, что эта проблема уже рассматривается в Минтрансе России.

В целом по итогам года в «Полярной звезде» ожидают сохранения объема рефконтейнерных перевозок в России на уровне прошлого года, при этом не исключая снижения отправок у отдельных участников рынка. «Мы видим, что на рынке стали появляться новые игроки, среди которых операторы сухих контейнеров, что только увеличивает конкуренцию за груз. Кроме того, из-за известных проблем на железной дороге часть наших клиентов переориентировалась на автотранспорт, и вернуть их теперь достаточно сложно»,— подытожил он. Из основных трендов, которые могут повлиять на рост перевозок, Антон Востриков назвал увеличение спроса на импортные свежие овощи и фрукты в связи с не самым хорошим урожаем в России, приводя в пример «нетипичное продление сезона поставок картофеля из Египта», а также сокращение поставок мяса из Латинской Америки в Россию, что будет стимулировать отечественные агрохолдинги «нацеливаться на местные рынки, сокращая объемы импортных поставок».

Анастасия Баранец, спецкорреспондент InfraNews, специально для «Ъ-Логистика и инфраструктура»