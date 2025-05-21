«Роснефть» добыла Томтор

Лицензия на одно из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов — Томтор в Якутии — отошла под контроль «Роснефти» (MOEX: ROSN). Права на участок с содержанием оксидов ниобия, тербия, иттрия и т. д. еще в 2014 году получили структуры группы ИСТ, но реализация проекта застопорилась, что в том числе вызвало замечания президента РФ Владимира Путина. Инвестиции в разработку месторождения оцениваются в 150−200 млрд руб. Но источники “Ъ” указывают на отсутствие технологий для его освоения, спроса на внутреннем рынке и ограниченные возможности экспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Роснефть» получила 100% ООО «Восток Инжиниринг», которому принадлежит лицензия на пользование недрами участка Буранный Томторского месторождения редкоземельных металлов (РЗМ). Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 20 мая. Прежде компанией владело ООО «ТриАрк Майнинг», бенефициаром которого в отчетности назван менеджер группы ИСТ Владислав Ресин. В ИСТ и «Роснефти» комментарии не предоставили.

Томторское месторождение в Якутии — одно из крупнейших в мире по запасам РЗМ.

Прогнозные ресурсы оценивались в 154 млн тонн руды с высоким содержанием оксидов ниобия, тербия, иттрия и скандия и т. д. «ТриАрк Майнинг», которое выиграло аукцион на право пользования участком недр в 2014 году, тогда было совместным предприятием группы ИСТ и «Ростеха», в 2019 году последний вышел из проекта. В 2021 году о покупке 9,1% «ТриАрк Майнинг» за $20 млн объявил Polymetal (сегодня Solidcore Resources), выйдя из актива летом 2024 года. Первичная оценка запасов участка Буранный Томторского месторождения — 11,4 млн тонн руды с содержанием 0,7 млн тонн оксида ниобия и 1,7 млн тонн редкоземельных оксидов, сообщал в 2021 году Polymetal. Добычу планировалось начать в 2022 году, а к 2024 году построить комбинат мощностью до 160 тыс. тонн руды в год, но реализация проекта затормозилась.

Об интересе «Роснефти» к Томтору источники “Ъ” говорили в ноябре 2024 года. Как рассказывали собеседники “Ъ”, глава «Роснефти» Игорь Сечин в письме президенту РФ Владимиру Путину предлагал передать судостроительный комплекс «Звезда» (управляется «Роснефтью», «Роснефтегазом» и Газпромбанком) в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) «по себестоимости строительства», а средства направить на освоение Томтора. Затраты на строительство «Звезды» и смежных мощностей оценивались в 250 млрд руб. Но сделка не состоялась. В марте 2025 года глава ВТБ (управляет ОСК) Андрей Костин заявил, что у корпорации нет «свободных ресурсов» и решено, что «лучше развиваться самим».

Недовольство проектом освоения Томтора выражал Владимир Путин.

«Те бизнес-структуры, которые взяли эти месторождения много лет назад, не вкладывают средства. С ними надо как-то поговорить и решить этот вопрос: либо они инвестируют, либо они как-то выстраивают отношения с другими компаниями, с государством»,— говорил президент РФ в конце ноября на встрече с первым вице-премьером Денисом Мантуровым. Как подчеркивал тогда Владимир Путин, это стратегически важный ресурс, который нужен государству сейчас. В этом году стала обсуждаться готовность к сотрудничеству в проектах по добыче РЗМ с правительственными структурами и компаниями из США (см. “Ъ” от 25 февраля).

Председатель Ассоциации РМ и РЗМ Руслан Димухамедов говорит, что Томторское месторождение — одно из богатейших в РФ, обладает ресурсным потенциалом порядка десятков тысяч тонн РЗМ в год. Участок Буранный, на который пока выдана лицензия, по его словам, наиболее перспективный к освоению на всем месторождении.

Как указывает господин Димухамедов, мощности месторождения будут кратно выше всего текущего объема российского рынка РЗМ, поэтому оно должно иметь большой экспортный потенциал. В 2019 год общий объем инвестиций в проект ИСТ оценивала в 53 млрд руб. По словам господина Димухамедова, сегодня разработка месторождения потребует 150–200 млрд руб. Проект предполагает создание мощностей по добыче и переработке руды с извлечением РЗМ и ниобия, добавляет эксперт.

«ТриАрк Майнинг» ранее планировало производить на комбинате оксид ниобия и концентрат карбонатов РЗМ, которые затем поставлять на сторонние заводы для дальнейшей переработки. Оксид ниобия, в частности, должен был использоваться для выпуска феррониобия, применяемого при выплавке жаропрочных сплавов.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что в России сегодня нет технологий для разработки Томтора.

По его словам, большого дефицита РЗМ в стране в целом не отмечается, потому что нет производства, которому нужны такие металлы в большом количестве. А экспорт, продолжает собеседник “Ъ”, фактически закрыт, так как на мировом рынке доминирует Китай. На КНР приходится более 60% производства и более 40% запасов РЗМ в мире.

В Минприроды оценивают общие подтвержденные балансовые запасы РЗМ к февралю 2025 года в РФ на 18 разведанных месторождениях в 28,5 млн тонн, 1% объема добывается. Мощностей по переработке РЗМ в России нет. Россия импортирует до 90% РЗМ, по данным НКР.

Полина Трифонова, Анатолий Костырев