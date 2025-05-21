В Новороссийске после атаки дронов компенсацию получили 265 человек

В Новороссийске после массовой атаки БПЛА в ночь на 3 мая компенсацию за ущерб имуществу получили 265 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Всего пострадали 231 квартира и два частных дома. В них проживает 508 человек, из которых 441 предоставили необходимые документы и подтвердили факт проживания.

«С 16 мая активно ведем работу по перечислению выплат пострадавшим и будем продолжать ее. Документы принимают в администрациях Центрального, Южного и Восточного внутригородских районов. Держу вопрос на личном контроле»,– подчеркнул господин Кравченко.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что власти Новороссийска увеличили суммы выплат пострадавшим от атаки БПЛА. В ходе массированного налета украинских дронов на Новороссийск в ночь на 3 мая повреждения получили 192 квартиры.