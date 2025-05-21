Сборная Нигерии по футболу объявила состав на товарищеский матч с Россией

Сборная Нигерии по футболу объявила состав на товарищеский матч с национальной командой России. Встреча пройдет 6 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В список вошел 21 футболист. В состав не попали несколько лидеров сборной: лучший футболист Африки 2023 года нападающий турецкого «Галатасарая» Виктор Осимхен, один из лучших снайперов нынешнего сезона итальянской Серии А нападающий «Аталанты» Адемола Лукман и полузащитник английского «Фулхема» Алекс Ивоби.

Сборная Нигерии располагается на 43-й строчке рейтинга Международной федерации футбола (FIFA) из 210, национальная команда России — на 35-й.

С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах под эгидой организации из-за начала спецоперации на Украине.

Таисия Орлова