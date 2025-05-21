Регион не поддержал финансирование для замены 9,7 км автозаводских теплосетей

В министерстве ЖКХ Нижегородской области не одобрили заявку ООО «Теплосети» (входит в холдинг «Эн+») на финансирование в размере 189 млн руб. для замены 9,7 км теплосетей в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в 2025 году. Об этом стало известно на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству 21 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Технический директор филиала «Эн+ Тепло Волга» Игорь Шабанов напомнил, что в планах компании на 2025 год было обновление 26,4 км сетей, из которых 9,7 км (22 участка) — по госпрограмме модернизации коммунальной инфраструктуры. Однако по ней получен отказ в финансировании. В итоге предприятие заменит лишь 16,7 км или 2,5% от общей протяженности сетей. В 2024 году заменили 20,4 км.

Он рассказал также, что аварий на автозаводских теплосетях за прошедший сезон произошло 553 — на 3% меньше в сравнении с предыдущим сезоном.

Однако позитив предприятия по снижению числа аварий не разделил депутат и руководитель управляющей компании ООО «Наш Дом» (обслуживает Автозаводский район) Владимир Аношкин. Он считает, что динамика замены сетей недостаточна, и отключений домов от тепла из-за аварий по-прежнему много. По статистике ДУКа, количество аварий осталось на том же уровне, под отключение попали 2,7 тыс. домов, в среднем было две-три аварии в день. При этом на 12% выросло число аварий на трубопроводах большого диаметра.

В АО «Теплоэнерго», обслуживающем большую часть города, отчитались о снижении числа аварий на 29%. Технический директор предприятия Сергей Прокофьев сообщил, что их зафиксировано 1,6 тыс. План по ремонту с начала года не изменился — 73,5 км, что пока составляет менее 5%. После гидравлических испытаний этот план увеличится. Помимо этого, предприятие намерено ввести котельные на улицах Дальней и Украинской и продолжить модернизацию существующих котельных.

Директор по производству Ассоциации пяти домоуправляющих компаний Нижнего Новгорода Николай Кемайкин подтвердил, что аварийность на сетях «Теплоэнерго» снизилась: в ДУКах фиксируют снижение числа заявок по авариям на 28%.

Ирина Швецова