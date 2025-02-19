Депутаты попросят финансирование на замену 10 км автозаводских теплосетей

Комиссия гордумы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству обратится к коллегам в заксобрании и в правительство Нижегородской области с просьбой ускорить рассмотрение вопроса о финансировании для замены теплосетей в Автозаводском районе за счет Фонда развития территорий (ФРТ). В планах обслуживающей организации ООО «Теплосети» (входит в холдинг «Эн+») на 2025 год обновление 26,4 км сетей, из которых 9,7 км или более 35% — с помощью ФРТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

Технический директор филиала ООО «Эн+ Тепло Волга» Игорь Шабанов рассказал депутатам, что точно в этом году планируют заменить 10 км сетей в рамках текущего ремонта, 5,4 км по инвестиционной программе и 1,3 км по ремонтной программе — всего 10 участков. Если замена еще 22 участков протяженностью 9,7 км сетей с привлечением ФРТ состоится в полном объеме, то всего компания «Теплосети» обновит в этом году 3,9% общей протяженности сетей. Если финансирование по ФРТ не одобрят, то лишь 2,8%. Требуемую сумму финансирования Игорь Шабанов не назвал. В 2023 году компания заменила 23,8 км или 3,6%.

Депутат и руководитель управляющей компании ООО «Наш Дом» (обслуживает Автозаводский район) Владимир Аношкин попросил коллег помочь предприятию получить федеральное финансирование, так только с января в районе произошло семь отключений тепла на 156 домов. К его просьбе присоединилась и депутат Мария Кузнецова.

Председатель комиссии Карим Ибрагимов предложил направить обращение в комитет областного заксобрания по ЖКХ и вместе с областными депутатами обратиться в региональное правительство с просьбой выделить необходимое финансирование.

Как писал «Ъ-Приволжье», в планах АО «Теплоэнерго», которое обслуживает 1,7 тыс. км теплосетей Нижнего Новгорода, заменить в 2025 году 73,5 км сетей или 4,2% от их общей протяженности.

Ирина Швецова