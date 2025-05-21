Компанию из Татарстана оштрафовали за неправильное хранение нефтепродуктов

Министерство экологии Татарстана привлекло к ответственности организацию из республики за нарушение хранения и транспортировки нефтепродуктов, назначив ей штраф 320 тыс. руб. Об этом сообщает Камская транспортная прокуратура.

Компания была оштрафована по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований) и ч. 1 и ч. 9 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований охраны окружающей среды при обращении с отходами производства).

По материалам Камской транспортной прокуратуры организация при сливе и наливе нефтепродуктов в вагоны-цистерны нарушала технологию, что привело к выбросам вредных веществ в воздух.

На предприятии также с нарушениями осуществлялись накопление опасных отходов производства, а также их утилизация.

Дарья Сайфиева