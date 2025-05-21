UEFA частично отменил гарантированные места странам—хозяйкам Евро-2028

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) утвердил формат квалификации к чемпионату Европы 2028 года, сообщает пресс-служба организации. Страны-хозяйки не получат гарантированные места в финальной части турнира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manu Fernandez / AP Фото: Manu Fernandez / AP

Евро-2028 пройдет в Англии, Шотландии, Уэльсе и Ирландии. В турнире примут участие 24 сборных. 20 из них будут определены по итогам отбора. В квалификации сборные будут распределены на 12 групп из 4 или 5 участников. В финальную стадию чемпионата Европы выйдут 12 победителей групп и 8 лучших команд, занявших в них вторые места. Еще две квоты будут распределены между остальными сборными, занявшими вторые места, и лучшими командами Лиги наций, которые не пройдут квалификацию на Евро-2028 напрямую.

Странам-хозяйкам, которые займут наивысшее место по результатам квалификации, будут предоставлены два места.

Таисия Орлова