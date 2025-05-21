На дорогах общего пользования регионального значения в Татарстане выполнили работы по ямочному ремонту площадью более 377 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане выполнили ямочный ремонт на 377 тыс. кв. м дорог

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане выполнили ямочный ремонт на 377 тыс. кв. м дорог

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Большая часть ремонтных работ выполнена с применением горячего асфальтобетона — более 283 тыс. кв. м. Также использовались другие технологии: ремонт картами — более 31 тыс. кв. м, литой асфальтобетонной смесью — более 30 тыс., струйно-инъекционным методом — более 23 тыс., холодным асфальтобетоном — более 9 тыс. кв. м.

К работам привлечены семь подрядных организаций, среди которых ОАО «Алексеевскдорстрой», АО «Татавтодор», ООО «Татнефтедор», АО «Каздорстрой», ООО «Волгадорстрой», ООО «МДСУ-1» и ООО «Чистопольский Автодор».

Ранее сообщалось, что в Чувашии в рамках ямочного ремонта отремонтировали 26 тыс. кв. м дорог.

Анар Зейналов