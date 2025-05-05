В Чувашии завершили ямочный ремонт на дорогах в 36 населенных пунктах

На опорной дорожной сети Чувашии завершены работы по ямочному ремонту. Отремонтировано 26 тыс. кв. м покрытия в 36 населенных пунктах. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев в своем Telegram-канале.

«Ямочный ремонт охватил 36 населенных пунктов, что позволило значительно улучшить транспортную инфраструктуру для порядка 80 тыс. человек», — написал господин Николаев.

В работах участвовали 8 бригад и 24 единицы техники. Для ремонта было использовано около 4 тыс. тонн дорожных материалов.

По словам главы, контрольное обследование выявило необходимость дополнительных работ в Ибресинском, Порецком, Шумерлинском и Вурнарском округах. Планируется отремонтировать около 12 км трасс за счет резервов, увеличив общий объем работ до 72 км.

Руководство республики намерено привести все ключевые участки дорог в нормативное состояние к массовым праздничным мероприятиям.

Анар Зейналов