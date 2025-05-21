Паслер дал старт новому сушильному отделению на заводе «Хромпик» в Первоуральске

В Первоуральске на заводе «Хромпик» (Первоуральск) запущено новое сушильное отделение. Оно оборудовано в цехе по производству монохромата натрия по бескальциевой технологии, сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области. Старт работе отделения дал врио губернатора Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам главы региона, запуск сушильного комплекса позволит улучшить экологическую обстановку в городе и повысить качество выпускаемой продукции. Благодаря новому отделению уменьшится образование отходов, а большая часть шлама будет возвращаться обратно в производственный цикл. На производстве установлено преимущественно отечественное оборудование, в том числе уральское.

Напомним, предприятие «Хромпик» занимается производством хромовых соединений технической и реактивной квалификации. С декабря 2023 года «Хромпик» вошел в состав ГК «Полипласт», после чего начал программу масштабной модернизации производства и выпуска экспортоориентируемой продукции. Общий объем инвестиций первого этапа составляет 40 млрд руб.

Денис Паслер отметил важность экологической ответственности предприятия и поблагодарил «Хромпик» за то, что процессы производства становятся все более экологичными. Кроме того, он обсудил с председателем совета директоров ГП «Полипласт» Александром Шамсутдиновым и гендиректором «Хромпик» Александром Кожухарем планы по развитию производства.