Глава «Роснано» Куликов на встрече с Путиным: в долг больше не берем

Президент Владимир Путин провел встречу с новым председателем правления управляющей компании «Роснано» Сергеем Куликовым. В ходе беседы они обсудили нынешнее положение корпорации и планы в области строительства заводов, а также проектного сотрудничества с РЖД, «Россетями» и «Газпромнефтью». Господин Куликов отметил, что «Роснано» удалось преодолеть кризис ликвидности и использовать заемные средства не приходится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Венчур за госденьги больше не будем делать, я думаю. Реализовали ваш карт-бланш на анализ. Сейчас по его результатам будем восстанавливать капитал и репутацию. Коэффициент использования бюджетных средств доведен за последние четыре года до показателя 6,2. Обсуждали с министром финансов — в принципе, среди госкомпаний это совсем неплохой результат»,— рассказал президенту Сергей Куликов.

Общий долг компании составлял 440 млрд руб., из них 178 млрд руб.— процентами, напомнил глава «Роснано». «Итого турбулентность пройдена. Время, наверное, наверстать темп и сверить направления. Мы разработали с федеральными органами исполнительной власти некоторые сценарии стратегии»,— заключил господин Куликов.

В апреле по иску «Роснано» суд арестовал активы экс-главы корпорации Анатолия Чубайса и еще семи бывших топ-менеджеров. Общая сумма ареста составила 5,6 млрд руб. Позднее 50% средств разморозили. Бывшее руководство «Роснано» подозревают в нецелевой растрате 45 млрд руб., часть из которых была выделена на гибкие «планшеты Чубайса» дочерней компании Plastic Logic.

Подробности — в материале «Ъ» «Ущерб компенсируют арестом».