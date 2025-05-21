Хинштейн: вся территория Курской области на сегодняшний день освобождена

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что на сегодняшний день вся территория региона освобождена от сил украинской армии.

«Всем попыткам проникновения на территорию региона дается решительный и очень жесткий отпор»,— сказал господин Хинштейн телеканалу «Россия 24» (цитата по ТАСС).

По его словам, атаки ВСУ на приграничье с использованием беспилотников и авиабомб продолжаются. При этом в регионе идет работа по разминированию. Саперы осмотрели 767 км дорог и 31 населенный пункт в регионе, разминировано около 37 тыс. га площади приграничных районов.

О завершении операции в Курской области начальник Генштаба Валерий Герасимов докладывал президенту Владимиру Путину 26 апреля. Последним освобожденным населенным пунктом стало село Горналь в Суджанском районе. Бои продолжались с 6 августа 2024 года.

О том, как жители Курской области пережили наступление ВСУ,— в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Екатерина Отрашкевич