Суд не стал банкротить компанию, сорвавшую госзаказ на строительство космодрома

Арбитражный суд Свердловской области вернул заявление строительной компании «Березит» о признании банкротом ООО «Вектор», следует из картотеки арбитражных дел. Заявитель вовремя не предоставил документ об уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления, он может обжаловать решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

СК «Березит» требовал начать в отношении ООО «Вектор» процедуру банкротства, утвердить временного управляющего и включить «Березит» в третью очередь кредиторов с суммой исковых требований в размере 25 млн руб.

Директор и бенефициар ООО «Вектор» Станислав Штукатуров и вместе с ним экс-бенефициар «Вектора» и бенефициар СК «Березит» Владимир Путилин сейчас выступают обвиняемыми по делу о срыве гособоронзаказа на строительство космодрома в «Ясный» в Оренбургской области на сумму 146 млн руб. По версии гособвинителя, подсудимые осознавали, что не имеет реальных возможностей для выполнения работ на космодроме, работы выполнялись с отклонениями от требований, а часть средств обвиняемые присвоили себе.

СК «Березит» фигурирует в схеме, описанной в материалах уголовного дела. По данным системы «Спарк», компания проходит процедуру банкротства, назначен конкурсный управляющий.

Подробнее о деле — в материале «Следствие прошло по "Вектору"»

Анна Капустина