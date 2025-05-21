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Суд не стал банкротить компанию, сорвавшую госзаказ на строительство космодрома

Арбитражный суд Свердловской области вернул заявление строительной компании «Березит» о признании банкротом ООО «Вектор», следует из картотеки арбитражных дел. Заявитель вовремя не предоставил документ об уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления, он может обжаловать решение.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

СК «Березит» требовал начать в отношении ООО «Вектор» процедуру банкротства, утвердить временного управляющего и включить «Березит» в третью очередь кредиторов с суммой исковых требований в размере 25 млн руб.

Директор и бенефициар ООО «Вектор» Станислав Штукатуров и вместе с ним экс-бенефициар «Вектора» и бенефициар СК «Березит» Владимир Путилин сейчас выступают обвиняемыми по делу о срыве гособоронзаказа на строительство космодрома в «Ясный» в Оренбургской области на сумму 146 млн руб. По версии гособвинителя, подсудимые осознавали, что не имеет реальных возможностей для выполнения работ на космодроме, работы выполнялись с отклонениями от требований, а часть средств обвиняемые присвоили себе.

СК «Березит» фигурирует в схеме, описанной в материалах уголовного дела. По данным системы «Спарк», компания проходит процедуру банкротства, назначен конкурсный управляющий.

Подробнее о деле — в материале «Следствие прошло по "Вектору"»

Анна Капустина

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