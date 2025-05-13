Следствие прошло по «Вектору»

Ленинский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бенефициара ООО «Вектор» Владимира Путилина и директора компании Станислава Штукатурова, обвиняемых в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа для космодрома «Ясный» в Оренбургской области. Стоимость работ по договору в рамках гособоронзаказа составила более 146 млн руб. По версии следствия, часть полученных средств подсудимые потратили на личные нужды. Вину бизнесмены не признали.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путилин и Станислав Штукатуров во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Владимир Путилин и Станислав Штукатуров во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В понедельник, 12 мая, Ленинский райсуд Екатеринбурга приступил к рассмотрению дела Владимира Путилина, обвиняемого по ч.3 ст.33, ч.1 ст.201.1 УК РФ (организация злоупотребления полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа), и Станислава Штукатурова, обвиняемого по ч.1 ст.201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа).

Следствие считает, бенефициар компании «Вектор» (согласно сервису kartoteka.ru, занимается строительством жилых и нежилых зданий) Владимир Путилин, узнал, что в городе Ясном (Оренбургская область) ведется строительство военных объектов в рамках гособоронзаказа, а подрядчиком выступает ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС) Минобороны России.

29 ноября 2022 года Владимир Путилин решил заключить контракт с ГУСС на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ для космодрома «Ясный», в частности, пусковых комплексов на сумму в 146,8 млн руб. Как установило следствие, к преступной схеме он привлек директора ООО «Вектор» Станислава Штукатурова.

Российский космодром «Ясный» используется для запуска космических аппаратов посредством ракет-носителей «Днепр». Первый космический пуск с него был осуществлен 12 июля 2006 года.

По версии следствия, Станислав Штукатуров осознавал, что ООО «Вектор» не имеет достаточно количества квалифицированных собственных работников и реальной возможности для выполнения работ на космодроме, но заключил договор с ГУСС «в целях извлечения выгоды и преимуществ».

Согласно заключенному договору, к 30 декабря 2023 года работы должны были быть выполнены, а итоговый акт о приемке работ подписан до 30 января 2024 года.

Как говорится в обвинительном заключении, Станислав Штукатуров, действуя под руководством Владимира Путилина, направил заявление ГУСС с просьбой об авансе в 44 млн руб. для возведения временных зданий и сооружений, размещения работников, приобретения поставки строительных материалов и оборудования.

Впоследствии, было установлено, что работы выполнялись с отклонениями требований нормативно-правовых актов, строительных норм и правил, технического задания. Недостатки, которые выявлял Госстройнадзор, не устранялись в полном объеме. По состоянию на 12 мая 2023 года объем выполненных работ составил около 10%, что не соответствовало срокам по договору.

По версии следствия, Станислав Штукатуров посредством указаний подчиненным работникам ООО «Вектор» остановил выполнение работ и снял с объекта строительства рабочих и технику. Деньги, полученные по госконтракту, он совместно с Владимиром Путилиным потратил на цели, не связанные с его выполнением. В частности, на приобретение товаров, работ и услуг, которые использовались по своему личному усмотрению. Сумма ущерба оценивается в 2,4 млн руб.

Вину подсудимые не признали. Они и их адвокаты от общения с корреспондентом «Ъ-Урал» отказались. Суду Путилин и Штукатуров пояснили, что были задержаны в декабре 2023 года после проведенных у них дома обысков, затем арестованы. Впоследствии в отношении них был смягчена мера пресечения на запрет определенных действий.

Владимир Путилин ранее был известен, как исполнительный директор Федерации конного спорта Свердловской области. Однако он пояснил суду, что является безработным.

Следующее заседание по уголовному делу назначено на 10 июня.

Мария Шараева