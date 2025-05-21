Кредитный портфель белгородцев снизился на 1,2% в первом квартале

Совокупный кредитный портфель жителей Белгородской области продемонстрировал снижение на 1,2% по итогам первого квартала 2025 года, зафиксировавшись на отметке чуть более 275 млрд руб. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С января по март белгородцы оформили кредиты на общую сумму в 37 млрд руб., что на 25% ниже показателей аналогичного периода 2024 года. Падение спроса на кредитные продукты эксперты связывают с текущим уровнем процентных ставок, которые сдерживают потребительскую активность.

«Когда мы добьемся устойчивого замедления темпов прироста цен, кредитование станет дешевле»,— отметила заместитель управляющего белгородским отделением Банка России Инна Гребенникова.

В середине мая «Ъ-Черноземье» сообщал, что по итогам первого квартала в Тамбовской области зафиксировано снижение объема выданных кредитов на 28%, до 20,4 млрд руб.

Ульяна Ларионова