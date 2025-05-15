В Тамбовской области открыли на 30% меньше кредитов, чем год назад

В первом квартале 2025 года в Тамбовской области зафиксировано снижение объема выданных кредитов на 28%, до 20,4 млрд руб. Как следует из статистики регионального отделения Центробанка, наибольшее падение пришлось на потребительское кредитование, объем которого сократился на 27%, до 17,9 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом 74% от общей суммы потребительских кредитов приходится на заемные средства по кредитным картам. По состоянию на начало апреля, совокупная задолженность жителей Тамбовской области перед банками составила 146,2 млрд руб., из которых 53,2% приходятся на потребительские кредиты.

На фоне высоких процентных ставок и роста цен на новые автомобили в регионе наблюдается существенное сокращение автокредитования. Объем выданных автокредитов в первом квартале сократился в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В начале мая стало известно, что в первом квартале 2025 года в Тамбовской области вдвое снизилось количество оформленных ипотек.

Ульяна Ларионова