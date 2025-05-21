Производители из Марий Эл могут начать поставлять продукцию в Китай

Производители из различных отраслей экономики Марий Эл ведут переговоры с китайскими партнерами о поставках своей продукции на рынок Поднебесной. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев во время V заседания совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга — Янцзы», передает ТАСС.

«В торгово-экономической сфере ведутся переговоры по поставкам в Китай мясо-молочной и кондитерской продукции, моющих средств и других товаров и продуктов наших производителей, которые уже зарекомендовали себя на российском и международном рынках сбыта», — отметил господин Зайцев.

По словам главы региона, республика также сотрудничает с китайскими партнерами и в других сферах. В качестве примера он привел участие молодежных делегаций в российско-китайских форумах, разработку совместных образовательных программ и проведение научных конференций.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай могут запустить совместные ЖКХ-проекты на «концессионных началах». Кроме того, Татарстан подписал «дорожную карту» с китайским Чунцином — самым населенным муниципалитетом КНР — до 2027 года.

Анар Зейналов