Россия и Китай могут запустить совместные ЖКХ-проекты на «концессионных началах»

Россия и Китай могут реализовать совместные пилотные проекты в сфере жилищного строительства, ЖКХ и умного управления транспортом. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время V заседания совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга — Янцзы».

Вице-премьер также пообещал поддержку от федерального центра. Так, регионы, которые планируют запустить совместные проекты с КНР, смогут получить федеральное финансирование.

«Президентом Российской Федерации поддержаны развитие сотрудничества и создание совместных пилотных проектов в сфере жилищного строительства, модернизации жилищно-коммунального хозяйства на концессионных началах, мастер-планирования, интеллектуального управления дорожно-транспортным движением», — сказал вице-премьер.

Марат Хуснуллин также порекомендовал губернаторам обратить внимание на китайскую программу модернизации коммунальной инфраструктуры «Жизненная артерия».

Сегодня в Казани проходит встреча в формате «Волга-Янцзы» с участием представителей России и Китая. Мероприятие возглавляют полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и заместитель Премьера Госсовета Китая Чжан Гоцин. В заседании участвуют делегации из 14 российских регионов и 6 китайских административных единиц.

Влас Северин