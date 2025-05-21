Татарстан подписал «дорожную карту» с самым населенным муниципалитетом КНР до 2027 года

В Казанской Ратуше подписали «дорожную карту» для развития сотрудничества между Татарстаном и китайским Чунцином до 2027 года. Документ был подписан в рамках V заседания совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга — Янцзы».

План мероприятий охватывает период с 2025 по 2027 годы. От татарстанской стороны документ подписал раис республики Рустам Минниханов.

Чунцин — самый населенный муниципалитет Китая. По данным переписи 2020 года, здесь проживает свыше 32 млн человек. Он расположен на юго-западе КНР, в верхнем течении реки Янцзы. Является крупным промышленным, транспортным и экономическим центром страны.

Всего между Татарстаном и провинциями верхнего и среднего течений реки Янцзы подписано 5 соглашений. Лидерами по этому показателю среди регионов ПФО являются Чувашская Республика и Нижегородская область.

Влас Северин