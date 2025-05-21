Министр юстиции: за защиту нравственных ценностей нужно освобождать от уголовки

Министр юстиции Константин Чуйченко предложил добавить защиту нравственных ценностей в основания для освобождения от уголовной ответственности. По его словам, это обеспечит приговорам справедливость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Чуйченко

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Константин Чуйченко

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«А если он защищал нравственные ценности? Ни у кого же не возникает вопросов, например, вот сейчас заходили националисты в Курскую область, многие местные жители защищали своих близких, свое имущество и, естественно, убивали. Ни у кого же не возникает вопроса, насколько правомерно?» — сказал господин Чуйченко на сессии Петербургского международного юридического форума.

В качестве примера он привел случай, когда мужчина получил реальный срок за убийство человека, пытавшегося изнасиловать ребенка. «Мораль должна быть воплощена в праве»,— заключил министр.

Сейчас в российском законодательстве указаны такие основания для освобождения от уголовной ответственности, как деятельное раскаяние, истечение срока давности, примирение с потерпевшим и др. Кроме того, основанием является призыв на военную службу в период мобилизации или в военное время.

Полина Мотызлевская