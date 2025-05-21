Агрокомплекс Ткачева увеличил производство сыров на 27% в I квартале 2025 года

Сыродельный комбинат «Сыры Кубани», входящий в Агрокомплекс им. Ткачева, выпустил в январе—марте 2025 года 3,76 тыс. т сыров, что на 27,5% превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Рост объемов связан с расширением производственных мощностей по изготовлению полутвердых сыров на 30%. Компания вложила в модернизацию производственного участка 340 млн руб.

В 2024 году объем выпуска продукции составил 11,4 тыс. т. По планам предприятия, в 2025 году производство увеличится на 34%.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае в 2024 году произвели более 412,1 тыс. т жидкого обработанного молока. Это на 0,2% больше, чем годом ранее. Всего в регионе производство молока и молочной продукции осуществляет 81 предприятие различных форм собственности, в которых занято 7,5 тыс. человек.

Нурий Бзасежев