Власти Москвы упростили установку шлагбаумов во дворах

В Москве упростили процесс установки шлагбаумов во дворах, сообщил столичный дептранс. Теперь за порядок установки шлагбаума будут частично отвечать городские власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы запустили проект, в рамках которого возьмем эту процедуру на себя, включая финансовые расходы. Жителям нужно только отправить заявку и проголосовать. Делаем установку шлагбаумов во дворах проще»,— приводит слова вице-мэра Максима Ликсутова пресс-служба дептранса.

До сих пор процедура состояла из нескольких этапов. Инициативная группа жильцов, в частности, предлагала установить шлагбаум и проводила голосование среди собственников жилья. Далее нужно было получить поддержку не менее 2/3 от общего количества собственников. Инициаторы отправляли в муниципалитет обращение-заявку. Они также должны были отправить в муниципалитет готовый проект установки шлагбаума, который рассматривался в течение 30 дней. После согласования инициативная группа занималась также сбором средств (город софинансировал эти работы на 100 тыс. руб.) и установкой шлагбаума.

Действовавший ранее порядок сохраняется. При этом, как следует из материалов дептранса, теперь можно воспользоваться упрощенной системой одного окна. Нужно отправить заявку через Единый транспортный портал, далее городские власти сами проверят возможность установки шлагбаума и подготовят схему его размещения. После рассмотрения заявки управляющая компания создаст опрос в «Электронном доме», собственникам жилья нужно будет проголосовать за или против инициативы. Если большинство за, то «Московский паркинг» сам согласует схему размещения с городскими структурами. Городские службы все установят и подключат, жители смогут управлять шлагбаумом через приложение. Установка заграждающего устройства для жителей будет бесплатна. Его эксплуатацию также не нужно будет оплачивать в течение года с момента установки.

Ранее власти Санкт-Петербурга также говорили о планах упростить процесс установки шлагбаумов во дворах.

Иван Буранов