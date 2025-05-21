«Ростсельмаш» остановил инвестпрограмму из-за кризиса в компании

Комбайновый завод «Ростсельмаш» в 2025 году на 100% сократит долгосрочную инвестиционную программу. Решение принято из-за ухудшения ситуации на рынке при отсутствии спроса на технику. Об этом рассказал ТАСС совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По его словам, «Ростсельмаш» «сокращает все возможные инвестиции». В частности, со строительством новых заводов решили повременить неопределенное время, также приостановлены проекты модернизации, «какие можно было отложить».

«Долгосрочных инвестиций в 2025 году на 100% не будет,— уточнил господин Бабкин.— Ранее были планы 17 млрд руб. вложить в развитие строительства литейного завода, завода для гидростатических трансмиссий».

Для снижения затрат на производство «Ростсельмаш» перенес единый ежегодный отпуск коллектива с августа—сентября на июнь. По данным компании, с начала года продажи зерноуборочных комбайнов упали на 76%, кормоуборочных — на 49%, тракторов — на 48%.