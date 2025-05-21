Ставропольский суд вынес приговор владелице собак, загрызших 9-летнюю девочку

Ставропольский суд вынес приговор 67-летней местной жительнице по делу о смертельном нападении собак на ребенка. Женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и назначили наказание в виде 1,6 года лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК по Ставропольскому краю Фото: СУ СК по Ставропольскому краю

«Следствие установило, что осужденная содержала на своем участке девять агрессивных собак без намордников и привязи. Территория домовладения не была должным образом огорожена с тыльной стороны, что позволяло животным свободно покидать участок»,— следует из сообщения.

Вина подсудимой была доказана ее собственными показаниями, в которых она подтвердила принадлежность ей собак и выразила раскаяние. Также обвинение подкрепили заключения судебных ветеринарных, молекулярно-генетических и медицинской экспертиз, свидетельские показания и записи с камер наблюдения, зафиксировавшие момент нападения.

Как сообщал «Ъ-Кавказ» 23 февраля в результате халатности хозяйки шесть собак вышли за пределы домовладения и напали на 9-летнюю девочку, находившуюся поблизости. Ребенок получил множественные рвано-укушенные раны головы и туловища, от которых скончался на месте.

Николай Аксенов