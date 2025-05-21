В тольяттинском СИЗО-4 заключенный организовал деятельность экстремистского сообщества
В тольяттинском СИЗО-4 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации либо участие в такой деятельности», сообщили в региональном УФСИН.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
В ходе проведения оперативных мероприятий было установлено, что осужденный П. организовал деятельность запрещенного на территории РФ международного общественного движения АУЕ.
Это уже второй за неделю случай. Так, 15 мая, в УФСИН сообщили, что распространитель идеологии АУЕ выявлен в самарском СИЗО-1. В отношении осужденного Е. возбуждено уголовное дело по ч. 2 той же уголовной статьи.