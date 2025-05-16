В самарском СИЗО-1 выявлен распространитель идеологии АУЕ
В самарском СИЗО-1 возбуждено уголовное дело в отношении осужденного по факту пропаганды экстремистской идеологии, сообщили в региональном УФСИН.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Как было установлено сотрудниками изолятора, осужденный Е. осуществлял распространение среди сокамерников идеологии запрещенного на территории Российской Федерации международного общественного движения АУЕ (организация признана экстремистской в России и запрещена).
По итогам проверки следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации либо участие в такой деятельности».