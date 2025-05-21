Австрия доросла до Швейцарии

Чемпионат мира по хоккею, который в этом году принимают Швеция и Дания и в котором, как и в трех предыдущих, из-за санкций не принимает участие сборная России, добрался до play-off без больших приключений. Все главные фавориты легко прошли в четвертьфинал, а неожиданностью стало разве что появление в кубковой стадии вместе с канадцами, шведами, швейцарцами, финнами и чехами давно не пробиравшихся в восьмерку австрийцев и датчан. Правда, задержатся они в ней явно ненадолго.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент матча между сборными Канады и Словакии на чемпионате мира по хоккею, 17 мая

Фото: Anders Wiklund / TT News Agency / AP Момент матча между сборными Канады и Словакии на чемпионате мира по хоккею, 17 мая

Фото: Anders Wiklund / TT News Agency / AP

Если представить человека, который раньше пристально следил за хоккеем, а во время пандемии коронавируса отчего-то следить на несколько лет перестал и вот только сейчас снова вспомнил, что есть такая игра, то нетрудно предположить, за что прежде всего он зацепится, взглянув на итоги группового этапа шведско-датского первенства. Извините, а как на первом месте в группе B, впереди чехов с американцами, очутилась сборная Швейцарии?! Да еще с такими показателями: осечка одна-единственная — в первом матче турнира против чешской команды, между прочим прошлогоднего чемпиона, которой швейцарцы уступили в овертайме. А вот команду американскую, например, они обыграли вообще без вопросов, 3:0. И пропустили в семи матчах всего девять шайб… Вроде бы никогда швейцарская сборная не тянула на фаворита.

Но это, конечно, никакая не неожиданность. Ни на одном из четырех предыдущих чемпионатов мира швейцарцы в группе ниже второй позиции не финишировали. Другое дело, что их групповые достижения конвертировались в настоящий успех в play-off лишь однажды — год назад, когда сборная Швейцария прорвалась в финал, не справившись в нем в Праге с его хозяевами. Но в любом случае, по крайней мере на уровне мировых первенств, ее уже точно пора признать безусловным грандом. Состав с отрядом неплохих игроков из НХЛ (сейчас в нем такие заметные персонажи, как Кевин Фиала, Нико Хишир, Тимо Майер, Йонас Зигенталер, Янис Мозер) и сильной домашней лиги всегда плотный, игра всегда хорошо поставленная. Тут и четвертьфинал явно не та планка, которая должна приносить радость. Амбиции и ресурсы указывают на что-то посолиднее.

Неожиданности реальные — это датская и австрийская сборные. Для них четвертьфинал — как раз нечто особенное.

Обе команды в восьмерку не проникали давным-давно: датчане — с 2016 года, а австрийцы — аж с 1994-го, все три десятилетия, прошедшие после того прорыва, мирясь со статусом аутсайдера, которому и уцелеть в элитном дивизионе уже за счастье. Но важны еще и детали австрийского взлета, прямо кричащие о его закономерности, справедливости. Ладно бы все подвиги австрийцев свелись к победам над соперниками из той же ниши, что и они (таким примерно был датский путь). Но они вовсю бодались и с фаворитами. Финнам проиграли со счетом — 1:2, шведам — 2:4, однако еще за две с половиной минуты до окончания основного времени вели, а шведской сборной, чтобы спастись, потребовалось менять вратаря на шестого полевого игрока. Канадцы разгромили австрийцев — 5:1, но мучились и не могли забить весь первый период, после которого тоже догоняли. Так что наверняка перед четвертьфиналом швейцарцы внимательно изучают игру казавшегося недавно абсолютно неказистым, а в реальности оказавшегося весьма крепким оппонента.

Сборной Дании в стартовом раунде play-off выпало иметь дело с командой, которая, разумеется, как котировалась выше всех у букмекеров перед чемпионатом, так и котируется сейчас. Канадцы, бывало, присылали на мировые первенства, демонстрируя снисходительное к ним отношение, скромненькие по именам команды (и все равно даже с такими заявками брали золото). Но это первенство — странное исключение из правила.

Те, кто думал, будто бы, выиграв в феврале престижнейший Турнир четырех наций с участием звезд НХЛ, канадцы удовлетворили аппетит, связанный с выступлениями сборной, ошиблись.

Наоборот, аппетит словно заново разыгрался. Настолько разыгрался, что за сборную Канады в мае захотел сыграть целый отряд героев НХЛ, в том числе тех, кто участвовал в Турнире четырех наций, во главе с живой легендой Сидни Кросби и взявшим в прошлом году приз лучшему хоккеисту лиги Нейтаном Маккинноном. Случайных людей у канадцев нет вообще. Опыта — море, а если молодежь, то только с безусловным талантом и уже проверенная, как претендующий на награду самому яркому новичку лиги Маклин Селебрини.

Впрочем, совсем уж гладкой канадская дорога в play-off не вышла из-за финнов. Тем удалось связать их лидеров по рукам и ногам и добиться выигрыша в серии буллитов — 2:1, показав, что и такой впечатляющий вариант сборной Канады уязвим. Понятно, что не для датчан, а для следующих соперников, у которых класса побольше. А кто следующий, будет зависеть от исхода четвертьфинальных противостояний между довольно прилично с точки зрения звучности имен укомплектовавшихся шведов с чехами и, как обычно, задорных, но нестабильных американцев с финнами.

Алексей Доспехов