Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, почему санкт-петербургский клуб вызывает ненависть у поклонников футбола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как показывает жизнь, ненавидеть поклонники спорта могут не только одного атлета, а даже целый клуб. В России фанаты команд относятся друг к другу, скажем так, без любви, но к многократному чемпиону последних лет «Зениту» в сердцах многих горит настоящая ненависть. Причин для такого отношения много, и дело даже не в сумасшедшем финансировании, которое осуществляет «Газпром».

Самый большой бюджет страны — только верхушка айсберга. Хотя это позволяет забирать в команду всех, до кого может дотянуться клуб, нередко просто для того, чтобы ослабить конкурентов и посадить игрока на скамейку запасных. Добавим к этому историю про стадион, который строился на налоговые отчисления «Газпрома» в бюджет города, или административный ресурс, о котором ходят легенды, что, впрочем, неудивительно — многие руководители нашего футбола связаны с «Зенитом» крепкими узами. Так что удивляться исследованиям на тему того, что «Зенит» самый популярный клуб страны, не стоит.

Скользких тем уровня странных трансферов или судейства можно даже не касаться. Но история про то, как в Санкт-Петербурге на трибуны, как бы это помягче сказать, собирали людей из бюджетных организаций, чтобы отчитаться об отсутствии проблем с Fan ID, тоже любви «Зениту» не добавила. Да еще и фанаты этой команды порой готовят неоднозначные перформансы. Например, оскорбили легенду нашего футбола Льва Яшина. Вот и болеют поклонники клубов РПЛ, во-первых, за свою команду, а во-вторых, против «Зенита».

Такого количества радостных комментариев в интернете, после того как клуб вылетел из Кубка России, не было давно. В девяностые годы нечто похожее переживал московский «Спартак», который тогда доминировал в российском футболе. Но до эпитетов уровня «империя зла» и «позор российского футбола» московскому клубу было далеко.

Владимир Осипов