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Президент КХЛ дал прогноз на пятый матч финала Кубка Гагарина

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов считает, что челябинский «Трактор» не планирует сдаваться в серии с ярославским «Локомотивом». Комментарий господина Морозова приводят «РИА.Новости»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» ведет в финальной серии Кубка Гагарина со счетом 3-1. В случае победы в матче 21 мая железнодорожники станут обладателями Кубка Гагарина. В случае поражения серия переедет в Челябинск.

«В этом финале на льду есть все: жесткая борьба, красивые голы, страстная и непредсказуемая игра. Ярославль ведет в финале 3-1 перед пятой игрой серии, но челябинская команда уже не раз в этом плей-офф доказывала, что она может спастись даже в самой сложной ситуации. Уверен, что "Трактор" не собирается сдаваться, поэтому в пятом матче нас ждет яркое и увлекательное противостояние»,— прокомментировал президент КХЛ.

Напомним, что пятый матч серии пройдет в Ярославле. В городе для болельщиков организуют фан-зоны.

Алла Чижова

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