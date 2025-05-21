В Ярославле пятый матч Кубка Гагарина можно посмотреть в двух фан-зонах

В Ярославле трансляция пятого матча серии финала Кубка Гагарина «Локомотив» — «Трактор» будет организована на Советской площади и в Вознесенских казармах. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Сейчас «Локомотив» ведет в серии до четырех побед со счетом 3-1. В случае победы 21 мая железнодорожники станут обладателями Кубка Гагарина. В случае поражения, серия переедет в Челябинск. 21 мая стартовое вбрасывание запланировано на 19:30, сама игра пройдет в «Арене-2000».

В Ярославле на Советской площади развлекательная программа начнется в 18:30, за час до начала трансляции. Болельщиков просят прийти пораньше. Регистрация не требуется, закрытые трибуны способны вместить около 400 человек, в остальном число людей не ограничено.

Вторая фан-зона в Ярославле будет открыта у культурно-спортивного комплекса «Вознесенский». Мэрия опубликовала ссылку на регистрацию для прохода на территорию фан-зоны.

В Рыбинске трансляция будет организована во Дворце молодежи. На прошлые игры проход в фан-зону был свободным.

Алла Чижова