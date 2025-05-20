Депутаты проявили ответственный подход

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 20 мая приняли в третьем, окончательном чтении новую схему нарезки избирательных округов, которая будет применяться на выборах в 2026 году, а также пакет поправок к избирательному законодательству. Содержательной дискуссии по поводу одобряемых новелл у парламентариев не возникло, зато они порассуждали об истоках собственной власти и депутатской ответственности — и друг перед другом, и перед избирателями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Вяткин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Дмитрий Вяткин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Очередную пленарную неделю открыли коммунисты, решившие поздравить коллег с отмечавшимся 19 мая днем рождения Всесоюзной пионерской организации. Смотрелось это несколько странно, учитывая, что о ее значимости бывшим пионерам (их в Думе пока еще большинство) рассказывал 38-летний Владимир Исаков, который в силу возраста сам красного галстука не носил. Тем не менее лидер современного Комсомола призвал приложить пионерский опыт к нынешней молодежи, травимой «культом потребления и вседозволенности».

«Три года пройдет — дети будут думать, что Бэтмен или Супермен брали Рейхстаг, нам этого упустить нельзя»,— заявил господин Исаков.

Спикера Вячеслава Володина («Единая Россия») прогнозы коммуниста не испугали. Некоторые абстрактно рассуждают о том, как хорошо было в пионерии и комсомоле (по данным ИНСОМАР, такого мнения придерживаются 73% россиян), посетовал председатель: «Но почему не стало страны, где была одна правящая партия, одна молодежная организация, одна пионерия?» Подсказывать единоросс не стал, лишь туманно намекнув, что ответ лежит около понятия «ответственность».

«Я тоже сегодня про ответственность»,— обрадовался Андрей Луговой (ЛДПР) и обрушился на коллег из «Справедливой России — За правду» (СРЗП) из-за критики законопроекта о запрете иностранным агентам быть учредителями и членами диаспор. В этом документе ЛДПР называет диаспоры «национально-культурными автономиями», что в СРЗП сочли «попыткой легализации этнических ОПГ». «Если коротко, то можно рассказать одну пословицу и сесть на свое место: в огороде бузина, а в Киеве дядька»,— охарактеризовал позицию эсеров господин Луговой. В ответ Валерий Гартунг (СРЗП) вспомнил другую поговорку: «На воре и шапка горит».

После перепалки депутаты приступили к третьему чтению пакета поправок к избирательному законодательству. Напомним, среди прочего он предусматривает возможность проведения выборов в сугубо электронном формате. Мимо этой темы коммунисты пройти не смогли. «Единственный понятный способ передачи полномочий своим представителям — бумажные бюллетени»,— заявил Юрий Синельщиков (КПРФ), призвав «в интересах общества и в целях обеспечения честных выборов» отклонить законопроект.

Единоросс Дмитрий Вяткин парировал, что законопроект «абсолютно про другое». «Это вопросы, касающиеся ограничения иностранного влияния на партии, это уточнение вопросов обеспечения безопасности выборов в районах, где объявлено военное положение, иностранные участки и, в конце концов, вопрос регионов о том, стоит ли тратить внушительные деньги и доизбирать одного депутата за год до окончания полномочий созыва»,— объяснил господин Вяткин. Что же касается электронного голосования, то при использовании соответствующих терминалов будет гарантировано сохранение бумажных бюллетеней, да и сама технология повсеместно внедрена только в Москве, так что опасения коммунистов «преувеличены», успокоил единоросс.

В результате закон поддержали 327 депутатов, 54 проголосовали против, еще 23 воздержались.

Новую нарезку избирательных округов на выборах в Госдуму парламентарии приняли бы и вовсе без дискуссии, если бы Галина Хованская (СРЗП) не вспомнила об ответственности перед жителями столичного района Сокол, который теперь будет относиться не к ее родному Ленинградскому, а к Тушинскому одномандатному округу. «Меня жители не поймут, если я скажу: я больше не ваш депутат в случае избрания. Очень прошу вернуть Сокол в мой округ»,— попросила госпожа Хованская. «Исходили не из личностей, не из фамилии депутата действующего, а исключительно из цифр (численности избирателей.— “Ъ”)»,— объяснил Дмитрий Вяткин, после чего новую нарезку поддержали 396 парламентариев. Против выступили только госпожа Хованская, ее однопартиец Марина Ким и исключенный из «Единой России» депутат Евгений Марченко.

Григорий Лейба