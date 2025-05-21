Жительница Богородска получила условный срок за мошенничество с соцконтрактом

Богородский городской суд 20 мая признал местную жительницу виновной в мошенничестве с социальным контрактом. Ее судили по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и приговорили к трем годам лишения свободы условно, сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Установлено, что в феврале 2023 года подсудимая представила в управление соцзащиты бизнес-план для получения выплаты на открытие салона по предоставлению услуг в области эстетической косметологии. При этом фактически исполнять его она не намеревалась.

Управление соцзащиты заключило с жительницей соцконтракт и перечислило ей на открытие своего дела 350 тыс. руб., которые фигурантка потратила на личные нужды.

Вину она признала полностью, часть ущерба бюджету возместила. Приговор в законную силу пока не вступил.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее за аналогичное преступление жителя Кулебак также приговорили к трем годам условно.

На заключение с жителями Нижегородской области социальных контрактов в 2025 году из федерального и областного бюджетов предусмотрено 1,1 млрд руб. В 2024 году в регионе заключили около 3,3 тыс. соцконтрактов.

Галина Шамберина