Житель Кулебак получил три года условно за мошенничество с соцконтрактом

Житель городского округа Кулебаки Нижегородской области признан виновным в мошенничестве с получением социального контракта, сообщили в пресс-службе Кулебакского горсуда 28 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Самозанятого гражданина судили по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Суд установил, что он получил из бюджета 350 тыс. руб. на покупку оборудования для запуска автомойки, однако на оборудование потратил лишь 38 тыс. руб., а остальное израсходовал на личные нужды, не связанные с исполнением социального контакта.

Подсудимый признал вину, суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно и штрафу 30 тыс. руб.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», на заключение с жителями Нижегородской области социальных контрактов в 2025 году из федерального и областного бюджетов предусмотрено 1,1 млрд руб. В 2024 году в регионе заключили около 3,3 тыс. соцконтрактов.

Такой контракт предоставляют малоимущим семьям или гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации и по независящим от них причинам имеют доход ниже прожиточного минимума.

Галина Шамберина