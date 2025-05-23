Популярные, но непрозрачные?

Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ в апреле провел исследование общественного мнения о сборах денежных пожертвований на телевизионных каналах, например в помощь тяжелобольным детям и их семьям. Во всероссийском репрезентативном телефонном опросе приняли участие 2258 совершеннолетних граждан. Выяснилось, что россияне хорошо знают о таких сборах, относятся к ним положительно, сами готовы помогать, но не всегда уверены, что собранные средства действительно доходят до нуждающихся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оксана Пашина

Оксана Пашина



Прежде всего стоит отметить высокую осведомленность общества о благотворительных сборах для тяжелобольных детей на телевидении. 92% опрошенных в курсе такой практики, в том числе 63% уверенно говорят, что знают о таких сборах, и 29% отмечают, что слышали о них.

— Телевизор сейчас смотрят далеко не все, но уровень информированности хороший. О сборах знают даже те, кто вообще не смотрит телевидение, в том числе телевизионные программы в интернете,— отмечает Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора.

Больше половины респондентов, 55%, положительно относятся к идее сборов через телевидение. Наиболее благожелательно настроены женщины, люди в возрасте до 40 лет, имеющие среднее образование, учащиеся, работники бюджетной сферы, а также те, кто сам жертвовал деньги неоднократно или хотя бы один раз.

— Эти группы респондентов лидируют по числу положительных ответов и на другие вопросы исследования. Их можно назвать оплотом, социальной базой благотворительности. Особенно отмечу работников бюджетной сферы, где доходы в общем-то невысокие, но у этих людей есть большое желание помогать другим,— говорит Ирина Мерсиянова.

Около трети опрошенных настроены скорее негативно — те, кто не смотрит телевизор или вообще не доверяет никаким СМИ.

Любопытную тенденцию выявили ответы на вопрос «Приносят ли благотворительные сборы на телевизионных каналах реальную пользу?». 63% опрошенных считают, что польза есть, каждый пятый сомневается в их пользе, и только 6% уверены, что такие сборы бесполезны.

Однако при этом каждый третий респондент, относящийся к телевизионным сборам отрицательно, тем не менее убежден в том, что они полезны. 45% тех, кто не верит никаким СМИ, все равно считают, что польза от сборов есть. И половина из тех, кто сам никогда не жертвовал на благотворительность, видят в телевизионных сборах явную пользу.

А вот в вопросе целевого использования собранных средств мнения разделились. Примерно половина россиян (47%) верят, что собранные на телевидении деньги действительно доходят до нуждающихся, в том числе 13% считают, что они доходят полностью, и 34% — что доходит большая часть. Каждый четвертый сомневается, что нуждающиеся действительно получают деньги, в том числе 11% уверены, что благополучателям не достается вообще ничего.

При этом логично, что те, кто в первую очередь доверяет телевидению как источнику информации, чаще считают, что деньги доходят до нуждающихся. А те, кто вообще не смотрит телевизор, настроены негативно. Таким образом, доверие к СМИ напрямую влияет на отношение к телевизионным сборам.

— Около половины взрослых россиян смотрят телевизор ежедневно и именно телевидение чаще всего называют в качестве средства массовой информации, которому доверяют больше всего. Учитывая его масштабный охват и влияние, очень важно, чтобы телевизионные сборы отвечали образцовым стандартам открытости и прозрачности, формировали здоровую культуру благотворительности,— резюмирует Ирина Мерсиянова.— Если сбор на телеканале выглядит туманно, без понятных целей, отчетов и подтверждений, это может подорвать доверие ко всей благотворительной сфере. Как мы видим, в целом общественное мнение благоволит телевизионным сборам, однако заметная доля людей, которые не уверены в том, что собранные деньги тратятся по назначению, говорит о наличии серьезных точек роста, в первую очередь в области прозрачности процессов и обратной связи, без которых доверие не может быть устойчивым.

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Оксана Пашина, корреспондент Русфонда