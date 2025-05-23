Популярные, но непрозрачные?
Россияне хотят помогать, но не знают, дойдет ли помощь
Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ в апреле провел исследование общественного мнения о сборах денежных пожертвований на телевизионных каналах, например в помощь тяжелобольным детям и их семьям. Во всероссийском репрезентативном телефонном опросе приняли участие 2258 совершеннолетних граждан. Выяснилось, что россияне хорошо знают о таких сборах, относятся к ним положительно, сами готовы помогать, но не всегда уверены, что собранные средства действительно доходят до нуждающихся.
Оксана Пашина
Прежде всего стоит отметить высокую осведомленность общества о благотворительных сборах для тяжелобольных детей на телевидении. 92% опрошенных в курсе такой практики, в том числе 63% уверенно говорят, что знают о таких сборах, и 29% отмечают, что слышали о них.
— Телевизор сейчас смотрят далеко не все, но уровень информированности хороший. О сборах знают даже те, кто вообще не смотрит телевидение, в том числе телевизионные программы в интернете,— отмечает Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора.
Больше половины респондентов, 55%, положительно относятся к идее сборов через телевидение. Наиболее благожелательно настроены женщины, люди в возрасте до 40 лет, имеющие среднее образование, учащиеся, работники бюджетной сферы, а также те, кто сам жертвовал деньги неоднократно или хотя бы один раз.
— Эти группы респондентов лидируют по числу положительных ответов и на другие вопросы исследования. Их можно назвать оплотом, социальной базой благотворительности. Особенно отмечу работников бюджетной сферы, где доходы в общем-то невысокие, но у этих людей есть большое желание помогать другим,— говорит Ирина Мерсиянова.
Около трети опрошенных настроены скорее негативно — те, кто не смотрит телевизор или вообще не доверяет никаким СМИ.
Любопытную тенденцию выявили ответы на вопрос «Приносят ли благотворительные сборы на телевизионных каналах реальную пользу?». 63% опрошенных считают, что польза есть, каждый пятый сомневается в их пользе, и только 6% уверены, что такие сборы бесполезны.
Однако при этом каждый третий респондент, относящийся к телевизионным сборам отрицательно, тем не менее убежден в том, что они полезны. 45% тех, кто не верит никаким СМИ, все равно считают, что польза от сборов есть. И половина из тех, кто сам никогда не жертвовал на благотворительность, видят в телевизионных сборах явную пользу.
А вот в вопросе целевого использования собранных средств мнения разделились. Примерно половина россиян (47%) верят, что собранные на телевидении деньги действительно доходят до нуждающихся, в том числе 13% считают, что они доходят полностью, и 34% — что доходит большая часть. Каждый четвертый сомневается, что нуждающиеся действительно получают деньги, в том числе 11% уверены, что благополучателям не достается вообще ничего.
При этом логично, что те, кто в первую очередь доверяет телевидению как источнику информации, чаще считают, что деньги доходят до нуждающихся. А те, кто вообще не смотрит телевизор, настроены негативно. Таким образом, доверие к СМИ напрямую влияет на отношение к телевизионным сборам.
— Около половины взрослых россиян смотрят телевизор ежедневно и именно телевидение чаще всего называют в качестве средства массовой информации, которому доверяют больше всего. Учитывая его масштабный охват и влияние, очень важно, чтобы телевизионные сборы отвечали образцовым стандартам открытости и прозрачности, формировали здоровую культуру благотворительности,— резюмирует Ирина Мерсиянова.— Если сбор на телеканале выглядит туманно, без понятных целей, отчетов и подтверждений, это может подорвать доверие ко всей благотворительной сфере. Как мы видим, в целом общественное мнение благоволит телевизионным сборам, однако заметная доля людей, которые не уверены в том, что собранные деньги тратятся по назначению, говорит о наличии серьезных точек роста, в первую очередь в области прозрачности процессов и обратной связи, без которых доверие не может быть устойчивым.
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