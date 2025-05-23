Спасительный экзамен

У Алены Бойко из Старого Оскола Белгородской области острый лимфобластный лейкоз, который обнаружили во время банального медосмотра прошлой осенью. Практически сразу девочке начали химиотерапию в белгородской больнице. Однако результата лечение не дало, пациентку направили в столичную клинику. После нескольких блоков высокодозной химии в Москве болезнь отступила. Чтобы лейкоз не вернулся, Алене необходимо провести трансплантацию костного мозга. Родители и брат девочки в доноры ей не подошли. Неродственного донора нашли в Национальном регистре доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Но подготовка донора, забор костного мозга и доставка трансплантата стоят дорого — у семьи Бойко нет таких денег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лечение давалось Алене очень тяжело. После каждого блока химии — повреждения слизистой, расстройство пищеварения, воспаление внутренних органов

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Лечение давалось Алене очень тяжело. После каждого блока химии — повреждения слизистой, расстройство пищеварения, воспаление внутренних органов

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Алена вместе с мамой сейчас в столичной больнице. На улице цветет май, однако пока девочке не до погоды. Надо готовиться к трансплантации костного мозга, с помощью которой можно победить болезнь.

Алена попала в больницу в промозглом ноябре, почти полгода назад. И очень соскучилась по дому, родным, друзьям, но стоически переносит разлуку. Лучшая подруга регулярно пишет и поддерживает, много времени занимают занятия в специальной больничной школе — Алена оканчивает 9-й класс. Впереди у Алены помимо трансплантации еще и выпускные экзамены по русскому и математике — непонятно, что волнительнее.

— Уже знаю, что мне предстоит,— рассказывает Алена.— Врачи объяснили, как проходит пересадка здорового костного мозга. Это что-то вроде очередной капельницы, поэтому я не так уж сильно переживаю.

За результаты экзаменов девочка переживает тоже «не так уж сильно»: понимает, что контрольные тесты неизбежны. Впрочем, и тут материал она знает. Учится на четыре и пять — и в больнице тоже.

— И чувствую я себя хорошо — по сравнению с тем, как было раньше,— говорит Алена.

Лечение давалось ей очень тяжело. После каждого блока высокодозной химии — «последствия»: так девочка называет повреждения слизистой, которые не давали глотать и говорить, расстройство пищеварения, воспаление внутренних органов. После очередного блока Алену даже направили в реанимацию:

— Была настолько слабая, хотя и в сознании, что врач принял такое решение.

Алена надеется, что пребывание в реанимации было в ее жизни в первый и последний раз: этот опыт не похож ни на какой другой. Вокруг больничной койки — пищащая аппаратура, которая не дает спать, а заняться больше нечем — только смотреть в стену или потолок. В реанимацию не разрешено даже брать с собой книг.

— В больнице очень полюбила читать детективы, они отвлекают,— говорит Алена.— В реанимации читать было нельзя, поэтому я мечтала, представляла, как выйду оттуда.

Еще Алена думала о дороге домой. Вот отпустят ее из реанимационной палаты — и навстречу выйдет папа, который на автомобиле повезет их с мамой домой, в Старый Оскол.

Папа звонит дочке ежедневно, утром и вечером. Иногда по видеосвязи показывает дом бабушки и дедушки, сад и огород, где уже вовсю цветут фруктовые деревья и ягодные кустарники. Алена перечисляет, что показывает папа: груши, яблони, вишни, малину, крыжовник, смородину, клубнику и любимую голубику.

— А недавно папа показывал целое поле одуванчиков! — радуется девочка.

Она мечтает потрогать их руками — поскорее бы.

— Когда выйду из больницы, буду восстанавливаться потихоньку,— говорит Алена о том, что будет после трансплантации.— Гулять с друзьями, которых давно не видела. Будем просто с ними идти куда-нибудь, дышать воздухом.

Есть и еще одна мечта у Алены — устроить после возвращения домой ночевку с подружками. Чтобы поболтать всласть, кино посмотреть, музыку послушать:

— За то время, что я провела в больнице, столько нового появилось на свете, столько всего произошло!

У Алены живые и понятные мечты — мечты о встречах с близкими и дорогими людьми, о возвращении домой. Однако впереди у нее важный экзамен: пересадка костного мозга. И доступ ее к этому спасительному испытанию зависит от нас с вами.

Для спасения Алены Бойко не хватает 754 350 руб. Медицинский директор Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова Ольга Герова: «Учитывая диагноз и тяжелое течение болезни, Алене по жизненным показаниям необходима трансплантация костного мозга от неродственного донора. Подготовку донора, забор костного мозга и доставку трансплантата организует Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова». Стоимость подготовки донора, забора костного мозга и доставки трансплантата — 1 053 350 руб. ООО «Институт исходный код» внесло 118 тыс. руб. ООО «ОЗЭУ» — 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 123 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 33 тыс. руб. Не хватает 754 350 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Алену Бойко, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Алены — Юлии Васильевны Бойко. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Наталья Волкова, Москва