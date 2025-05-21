Оптовая стоимость электроэнергии в Сибири достигла рекорда

Цены на оптовом рынке электроэнергии в Сибири обновляли исторические максимумы, пишет «Ъ». По данным «Администратора торговой системы», оптовые цены на электроэнергию с поставкой 19 мая на РСВ достигли 2,56 тыс. руб. за 1 МВт•ч., что на 36,6% выше прошлогоднего показателя и на 14,1% — уровня предыдущих суток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Совет рынка» (регулятор энергорынков) объясняет рост индекса РСВ увеличением спроса на фоне сокращения предложения из-за вывода блоков крупных ТЭС в ремонты. Кроме того, усилилось влияние сетевых ограничений на передачу мощности по территории Красноярского края в восточном направлении и со стороны первой ценовой зоны. Без учета механизма ценозависимого снижения потребления (управление спросом) среднее значение индекса РСВ составило бы 3,030 тыс. руб. за 1 МВт•ч, считает регулятор.

Как пояснили в «Системном операторе» (СО; диспетчер энергосистемы), более дорогая генерация в мае в Объединенной энергосистеме Сибири оказалась востребована из-за снижения выработки ГЭС в результате падения приточности на 30% от нормы: их среднечасовой показатель в мае составляет 10,8 ГВт — на 29% ниже, чем годом ранее. Впрочем, эксперты не спешат называть этот год маловодным.

Представитель «Уралэнерготела» Игорь Голенький связывает снижение выработки мощности ГЭС в Сибири с гидрологической ситуацией и регулированием стока в интересах экологии и судоходства, что ведет к увеличению нагрузки на ТЭС и росту тарифов. Тенденция на постепенное увеличение стоимости электроэнергии, в том числе во второй ценовой зоне, продолжится, прогнозирует он.

Как писал «Ъ-Сибирь», власти Иркутской области изменили сроки действия увеличенных диапазонов электропотребления для жителей, использующих электроотопление. Первый (7 тыс. кВтч) и второй (10,8 тыс. кВтч) диапазоны будут применяться при расчетах платы за электроэнергию с января по май и с сентября по декабрь.