Энергоцены сливают в Сибири

Цены на оптовом рынке электроэнергии в Сибири в начале недели обновляли исторические максимумы. По оценкам регуляторов, к этому привело снижение выработки гидроэлектростанций (ГЭС) вместе с ростом аварийности теплоэлектростанций (ТЭС). Хотя цены нормализовались, в долгосрочной перспективе ожидать их снижения не стоит, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На рост оптовых цен на электроэнергию во второй ценовой зоне (Сибирь) с начала года влияет снижение выработки ГЭС в первом квартале на 2,3 ГВт•ч по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, по данным «Совета рынка» (регулятор энергорынков).

В связи с этим и другими факторами индекс рынка на сутки вперед (РСВ) в первом квартале вырос на 31,5% год к году.

Оптовые цены на электроэнергию в Сибири с поставкой 19 мая достигли рекорда — 2,56 тыс. руб. за 1 МВт•ч, что выше на 36,6% год к году и на 14,1% больше уровня предыдущих суток, следует из данных «Администратора торговой системы».

Речь идет о ценах на РСВ — бирже, где крупные покупатели приобретают реально выработанные мегаватт-часы с поставкой на следующий день. Это касается цен для коммерческих потребителей, тарифы для населения регулируются государством.

В «Системном операторе» (СО; диспетчер энергосистемы) пояснили “Ъ”, что более дорогая генерация в мае в Объединенной энергосистеме Сибири оказалась востребована из-за снижения выработки ГЭС: их среднечасовой показатель в мае составляет 10,8 ГВт, что на 29% ниже, чем годом ранее. «В связи с этим среднечасовое значение нагрузки ТЭС увеличилось на 35% (3 ГВт), оставшаяся часть снижения выработки ГЭС была замещена перетоком из первой ценовой зоны (центральная часть РФ и Урал)»,— пояснили в регуляторе.

С ростом требуемой мощности ТЭС в работу включается менее эффективное оборудование с большей ценой выработки.

«В сочетании с ростом цен в заявках поставщиков уровень ценового предложения по ТЭС Сибири сегодня более чем на 25% превышает уровень прошлого года»,— отмечают в СО. Еще один фактор — рост аварийности ТЭС. По оценкам СО, в мае среднечасовой объем непланового снижения мощности ТЭС Сибири вырос год к году на 15%, до 1,19 ГВт. «19 мая указанный объем был выше среднего уровня мая текущего года в 1,6 раза и составил 1,87 ГВт, неплановые снижения мощности в тот день были зарегистрированы на 12 электростанциях»,— говорят в регуляторе.

«Совет рынка» объясняет рост индекса РСВ увеличением спроса на фоне сокращения предложения из-за вывода блоков крупных ТЭС в ремонты. Также, по данным регулятора, усилилось влияние сетевых ограничений на передачу мощности по территории Красноярского края в восточном направлении и со стороны первой ценовой зоны. Без учета механизма ценозависимого снижения потребления (управление спросом) среднее значение индекса РСВ составило бы 3,030 тыс. руб. за 1 МВт•ч.

Оптовые цены на электроэнергию во второй ценовой зоне с поставкой 20 мая сложились на уровне 2,035 тыс. руб. за 1 МВт•ч, что на 20,5% ниже предыдущего дня. Влияние ряда факторов на рост индекса РСВ при этом сохраняется, поясняют в «Совете рынка», среди них — рост средневзвешенных цен в заявках ТЭС из-за их большей загрузки и повышение ценовых параметров в заявках на РСВ, которое, по информации отдельных участников оптового рынка, было обусловлено ростом цен на уголь и стоимости его транспортировки.

Источник “Ъ” на рынке, знакомый с ситуацией, утверждает, что на снижение выработки электроэнергии ГЭС Ангарского каскада повлияло снижение приточности по сравнению с прошлым годом, который был близок к рекордным показателям.

«В этом году наблюдается приточность на 30% ниже нормы, что сказывается на выработке электроэнергии, но текущий год пока рано называть маловодным»,— говорит он.

Выработка ГЭС группы «РусГидро» с учетом Богучанской ГЭС в первом квартале составила 9,72 млрд кВт•ч, что на 14,8% меньше уровня аналогичного периода годом ранее, следует из сообщения компании. Выработка Саяно-Шушенской ГЭС уменьшилась из-за сниженного наполнения Саяно-Шушенского водохранилища на начало года.

Игорь Голенький из «Уралэнерготела» связывает снижение выработки мощности ГЭС в Сибири с гидрологической ситуацией и регулированием стока в интересах экологии и судоходства, что ведет к увеличению нагрузки на ТЭС и росту тарифов. Тренд на увеличение стоимости тарифов, несмотря на снижение энергопотребления, связан с компенсацией низких тарифов для населения за счет промышленности. «Тенденция на постепенное увеличение стоимости, в том числе во второй ценовой зоне, продолжится, и в среднесрочной перспективе ожидать стабилизации, а тем более снижения цен не стоит»,— считает аналитик.

Анна Тыбинь