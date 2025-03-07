В Иркутской области расшили срок применения лимитов электропотребления

Власти Приангарья изменили сроки действия увеличенных диапазонов электропотребления для жителей, использующих электроотопление. Согласно приказу региональной службы по тарифам, первый диапазон (7 тыс. кВтч) и второй (10,8 тыс. кВтч) будут применяться при расчетах платы за электроэнергию с января по май и с сентября по декабрь, сообщает пресс-служба правительства региона.

При этом в летний период будут установлены стандартные диапазоны — 3,9 тыс. кВтч и 6 тыс. кВтч соответственно, сообщает правительство Иркутской области. Изменения коснутся негазифицированных жилых и садовых домов с электроотоплением, в том числе дома на территории СНТ.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале ноября прошлого года ФАС сообщила, что правительство РФ утвердило пороговые значения диапазонов дифференцированных тарифов на электроэнергию с января 2025-го. Тогда речь шла о том, чтобы установить первый диапазон на уровне 3,9 тыс. кВтч в месяц, второй — 6 тыс. кВтч. Потребление свыше этой нормы было отнесено к третьему диапазону.

Тогда же глава региона Игорь Кобзев направил премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с предложением увеличить границы первого диапазона для потребителей области с электроотоплением на уровне не менее 9 тыс. кВтч. После этого правительство РФ повысило диапазоны энергопотребления в период с января по апрель 2025 года для регионов с уровнем газификации менее 5%, в их числе Иркутская область и Республика Хакасия.

Александра Стрелкова