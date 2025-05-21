Китай возмущен попаданием своих компаний в 17-й пакет санкций ЕС

Китай выражает решительное недовольство и категорический протест в связи с принятием Евросоюзом 17-го пакета антироссийских санкций, в который попали китайские компании. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Go Nakamura / Reuters Фото: Go Nakamura / Reuters

По словам дипломата, Пекин всегда выступал против односторонних санкций, не основанных на международном праве и не одобренных Совбезом ООН. Касательно ситуации вокруг Украины представитель МИДа отметила, что Пекин «всегда прилагал усилия по продвижению мирного урегулирования», а также никогда не занимался «поставками смертоносного оружия участникам конфликта» и тщательно контролировал экспорт товаров двойного назначения.

Мао Нин указала, что многие государств, включая США и страны ЕС, по-прежнему торгуют с Россией, потому и «сотрудничество между китайскими и российскими предприятиями не терпит вмешательства». Дипломат потребовала от ЕС «прекратить применять двойные стандарты» и не ущемлять интересы китайских предприятий. Страна намерена «решительно защищать свои законные права и интересы», добавила представитель китайского ведомства.