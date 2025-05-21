По итогам 2024 года объем внешнеторгового оборота между Татарстаном и Китайской Народной Республикой достиг отметки в $3,3 млрд, что на 9% больше по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сообщил раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках V заседания совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга – Янцзы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За 2024 год внешнеторговый оборот Татарстана и КНР составил $3,3 млрд

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ За 2024 год внешнеторговый оборот Татарстана и КНР составил $3,3 млрд

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Также, по словам господина Минниханова, лидером среди инвесторов остается компания Haier, которая реализовала проект по строительству шести заводов в Набережных Челнах.

«Инвестиции КНР в экономику региона выросли на $39 млн», — сказал Рустам Минниханов.

Артём Дергунов