Суд в Уфе оштрафовал болельщика ХК «Салават Юлаев»

Советский райсуд Уфы оштрафовал на 3 тыс. руб. болельщика хоккейного клуба «Салават Юлаев» за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ)/

Как следует из постановления суда, уфимец, находясь в «Уфа-Арене» на матче между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью», бросил кепку с логотипом уфимской команды на лед. В суде нарушитель признал вину.

Ранее за аналогичное правонарушение был оштрафован другой болельщик уфимского клуба. Он также признал вину.

Венера Хисамова