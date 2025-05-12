Уфимца оштрафовали за выброшенную на лед кепку на матче «Салавата Юлаева»

Советский райсуд Уфы оштрафовал на 3 тыс. руб. Газиза Валитова за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ), указано в опубликованном на сайте суда постановлении.

Согласно материалам дела, подсудимый, находясь вечером на хоккейной матче между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью» (Новосибирск), кинул на лед кепку с логотипом уфимской команды. Нарушитель признал вину.

Венера Хисамова