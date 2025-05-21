Путин: Россия стала единой командой

Президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами в Курской области заявил, что вся страна сплотилась и это является залогом успеха в решении поставленных задач. Поездка главы государства состоялась 20 мая, подробности о ней пресс-служба Кремля сообщила утром в среду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Вся страна сегодня у нас одна команда,— сказал президент волонтерам.— Это необходимое условие для достижения всех наших целей» (цитата по ТАСС).

Глава государства поблагодарил волонтеров за их работу, отметив, что это благородное и важное дело «в этой непростой и для края, и для страны ситуации». Он предположил, что такой опыт останется с волонтерами как «самое яркое, к чему вы имели отношение,— к службе стране и людям».