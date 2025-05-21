В Петербурге задержали трех «работников» онлайн-магазина по продаже закладок

В Петербурге сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ при содействии Росгвардии задержали двух молодых людей (22 и 25 лет) и 25-летнюю девушку по подозрению в распространении запрещенных веществ путем закладок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка.

Как установили в полиции, 25-летний задержанный создал два сетевых магазина по продаже наркотиков и привлек к этому делу двух своих знакомых. В ходе обыска квартиры на Варшавской улице, которая использовалась фигурантами как склад запрещенных веществ, были обнаружены и изъяты более 200 г мефедрона, около 100 г марихуаны, 226 флаконов с маслом каннабиса и два подготовленных почтовых отправления с этим же веществом, 50 блистеров с рецептурными медикаментами, 3 таблетки «экстази», а также упаковочные материалы, электронные весы, компьютер и телефоны.

В квартире у 22-летнего задержанного были найдены 70 граммов марихуаны, MDMA массой 6,64 грамма, оборудование для культивирования, электронные весы, упаковка, четыре телефона и компьютер. По месту жительства девушки также обнаружили 2,11 грамма мефедрона. Помимо этого, оперативники выяснили, где задержанные в последний раз размещали закладки, и достали оттуда суммарно еще около 10 г мефедрона.

Следствием было возбуждено три уголовных дела по ч. 3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков).

«Вместе с тем предварительно установлена причастность подозреваемых к совершению еще двух наркопреступлений, по которым ранее следственными органами были возбуждены уголовные дела»,— сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полиция устанавливает возможных соучастников преступления, а также дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанных.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что еще трех петербуржцев (35, 43 и 44 лет) задержали по подозрению в сбыте наркотиков через онлайн-магазин.

Дарья Астанина