Трех петербуржцев задержали по подозрению в сбыте наркотиков через онлайн-магазин

Трех петербуржцев в возрасте 35, 43 и 44 лет задержали по подозрению в сбыте наркотиков бесконтактным способом. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как считает следствие, задержанные торговали запрещенными веществами через онлайн-магазин — один из подозреваемых был оператором и администратором сайта, другие двое — закладчиками. При обыске у фигурантов дела были обнаружены около 200 пакетиков с метадоном общей массой около 400 граммов, а также электронные весы. Позже полицейские на улицах города отыскали восемь тайников с закладками, все содержимое пакетов было отправлено на экспертизу.

«Установлена причастность подозреваемых как минимум к пяти наркотическим преступлениям, по которым уже расследуются уголовные дела о сбыте наркотических и психотропных веществ (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 228.1 УК РФ)»,— сообщили в главке.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что двух жителей Красного Села задержали с запрещенными веществами.

Дарья Астанина