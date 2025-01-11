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МАК: причиной падения вертолета R44 под Первоуральском стал отказ трансмиссии

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал отчет, в котором приводятся причины падения частного вертолета Robinson R44 в лесу под Первоуральском (Свердловская область) в июне 2024 года.

Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Как сообщается в отчете МАК, причиной крушения вертолета «явился отказ трансмиссии, приведший к нарушению передачи мощности от двигателя на НВ и РВ, снижению вертолета и последующему столкновению его с деревьями и земной поверхностью». В МАК уточнили, что отказ трансмиссии был вызван попаданием постороннего предмета в муфту свободного хода.

Напомним, 12 июня 2024 года вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку в поселке Билимбай (Первоуральский городской округ), около базы отдыха «Светофор». В результате крушения пострадали два человека — пилот и пассажирка. По данным полиции, у пилота не было летного удостоверения. Следователи Центрального МСУТ СКР возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба).

Анастасия Таначева

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